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Дома с террасной кровлей появятся на севере Москвы
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Дома с террасной кровлей появятся на севере Москвы 

Управа района Войковский 13 сентября 2018
Фото: Управа района Войковский
Жилой комплекс с террасной крышей появится на Ленинградском шоссе. Об этом сообщается на официальном сайте застройщика — компании «Группа ЛСР».
— «Ленинграdка 58» — это уникальный комплекс с террасной ступенчатой кровлей. Новые здания не нарушат инсоляцию соседних домов. Площадь террасы составит около 12,5 тысячи квадратных метров. Покрытия полов выполняются из морозостойких материалов, имитирующих деревянный настил, предусмотрен подогрев, — поделился автор проекта, архитектор Александр Цимайло.
Всего в двух домах с двухуровневым подземным паркингом запроектировано 966 квартир. (мю)
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