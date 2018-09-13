Дома с террасной кровлей появятся на севере Москвы

Жилой комплекс с террасной крышей появится на Ленинградском шоссе. Об этом сообщается на официальном сайте застройщика — компании «Группа ЛСР».

— «Ленинграdка 58» — это уникальный комплекс с террасной ступенчатой кровлей. Новые здания не нарушат инсоляцию соседних домов. Площадь террасы составит около 12,5 тысячи квадратных метров. Покрытия полов выполняются из морозостойких материалов, имитирующих деревянный настил, предусмотрен подогрев, — поделился автор проекта, архитектор Александр Цимайло

Всего в двух домах с двухуровневым подземным паркингом запроектировано 966 квартир. (мю)