В оренбургском поселке в результате природного пожара сгорели 15 строений

МОСКВА , 13 сентября. / ТАСС /. Два дачных дома и 13 хозяйственных построек сгорели в результате природного пожара в поселке Кушкуль в Оренбурге . Об этом ТАСС сообщили в Центральном региональном центре МЧС.

"В поселке Кушкуль в Дзержинском районе произошло возгорание сухой растительности, огонь перекинулся на строения в садоводческом товариществе «Сокол». Огнем уничтожены 15 из них, в их числе два частных дома и 13 неэксплуатируемых хозпостроек", — сказал собеседник агентства.

В ЦРЦ отметили, что пострадавших нет. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. В тушении задействованы почти 190 человек, привлечено свыше 20 единиц техники. «На данный момент пожар удалось локализовать на площади 25 га», — сказал собеседник агентства. По его словам, распространению пожара способствовал ветер.

Возгоранию присвоен третий номер сложности. На место направлен пожарный поезд, в готовности к вылету находится вертолет Ми-8 МЧС России

"Тушение пожара разделено на три участка — защита дачных строений СНТ «Сокол», предотвращение распространения огня на поселок Кушкуль и на поселок Нижнесакмарский", — сообщили в ЦРЦ.