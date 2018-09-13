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В оренбургском поселке в результате природного пожара сгорели 15 строений
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В оренбургском поселке в результате природного пожара сгорели 15 строений 

ТАСС + ещё 1 13 сентября 2018
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Два дачных дома и 13 хозяйственных построек сгорели в результате природного пожара в поселке Кушкуль в Оренбурге. Об этом ТАСС сообщили в Центральном региональном центре МЧС.
"В поселке Кушкуль в Дзержинском районе произошло возгорание сухой растительности, огонь перекинулся на строения в садоводческом товариществе «Сокол». Огнем уничтожены 15 из них, в их числе два частных дома и 13 неэксплуатируемых хозпостроек", — сказал собеседник агентства.
В ЦРЦ отметили, что пострадавших нет. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. В тушении задействованы почти 190 человек, привлечено свыше 20 единиц техники. «На данный момент пожар удалось локализовать на площади 25 га», — сказал собеседник агентства. По его словам, распространению пожара способствовал ветер.
Возгоранию присвоен третий номер сложности. На место направлен пожарный поезд, в готовности к вылету находится вертолет Ми-8 МЧС России.
"Тушение пожара разделено на три участка — защита дачных строений СНТ «Сокол», предотвращение распространения огня на поселок Кушкуль и на поселок Нижнесакмарский", — сообщили в ЦРЦ.
ТАСС: последние новости
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