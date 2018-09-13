Отделочные работы внутренних помещений проведут в музее «Дом Высоцкого на Таганке»

В Государственном культурном центре-музее «Дом Высоцкого на Таганке» проведут отделочные работы во внутренних помещениях. Такую информацию предоставили 13 сентября.

— Черновые работы уже завершили. Сейчас специалисты приступили к отделке внутренних помещений. Там проведут шпаклевку стен, после этого их покрасят. Кроме того, специалисты установят в здании гипсокартонные панели, — поделились информацией о ходе ремонта в музее.

В учреждении добавили, что после окончания работ в помещениях появится оборудование, охранная и пожарная сигнализации.

Отметим, что отремонтированное культурное учреждение ориентировочно сможет принять первых посетителей после 25 октября.