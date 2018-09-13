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Отделочные работы внутренних помещений проведут в музее «Дом Высоцкого на Таганке»
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Отделочные работы внутренних помещений проведут в музее «Дом Высоцкого на Таганке» 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы + ещё 4 13 сентября 2018
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Государственном культурном центре-музее «Дом Высоцкого на Таганке» проведут отделочные работы во внутренних помещениях. Такую информацию предоставили 13 сентября.
— Черновые работы уже завершили. Сейчас специалисты приступили к отделке внутренних помещений. Там проведут шпаклевку стен, после этого их покрасят. Кроме того, специалисты установят в здании гипсокартонные панели, — поделились информацией о ходе ремонта в музее.
В учреждении добавили, что после окончания работ в помещениях появится оборудование, охранная и пожарная сигнализации.
Отметим, что отремонтированное культурное учреждение ориентировочно сможет принять первых посетителей после 25 октября.
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