Госпожарнадзор будет по-новому проверять объекты строительства

Госпожарнадзор теперь будет проверять торговые центры и другие здания массового скопления людей на соответствие требованиям пожарной безопасности. Важно, что происходить это будет не только на этапе строительства, но и во время разработки градостроительной документации.

Государственный пожарный надзор скоро может получить новые обязанности — проверять на этапе строительства или даже на уровне разработки.

Соответствующий проект закона 13 сентября был предварительно рассмотрен на заседании Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Авторами инициативы выступили депутаты всех четырёх думских фракций во главе с заместителем председателя Госдумы Петром Толстым и главой Комитета по безопасности Василием Пискаревым

Инициатива была разработана во избежание трагедий, подобных той, что случилась 25 марта 2018 года в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове.

В документе прописано, что будет необходимо согласовывать с сотрудниками государственного пожарного надзора капитальный ремонт, реконструкцию, расширение и техническое переоснащение организаций, зданий, сооружений и других объектов.

Кроме того, сказано, что граждане вправе участвовать в осуществлении общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности как лично, так и в составе общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.

Напомним, что с 2007 года Госпожарнадзор фактически устранён из сферы контроля за соблюдением норм пожарной безопасности при строительстве зданий, начиная от проектирования и заканчивая вводом в эксплуатацию.