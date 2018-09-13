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Жители Кировской области написали жалобу в ОНФ на тлеющий несколько дней мусорный полигон
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Жители Кировской области написали жалобу в ОНФ на тлеющий несколько дней мусорный полигон 

ТАСС + ещё 1 13 сентября 2018
КИРОВ, 13 сентября. /ТАСС/. Региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) приняло жалобу от жителей Кировской области, в которой они сообщают о тлеющем в течение нескольких дней крупном мусорном полигоне, расположенном в 500 метрах от жилой деревни. Дым с полигона представляет опасность для людей и ухудшает видимость на федеральной трассе Киров — Кострома, говорится в четверг в сообщении пресс-службы реготделения ОНФ.
Мусор тлеет на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) в деревне Зубари Котельничского района, площадь полигона около 5,6 га.
"Жители деревни Роминская, которая находится всего в 500 метрах от полигона, страдают от ужасного запаха и сильного задымления. Периодически дым затягивает проходящую рядом федеральную трассу «Киров-Кострома»,
в ночное время видимость порой не превышает 10 метров", — говорится в сообщении. Активисты обратились к органам власти и в надзорные инстанции с просьбой в кратчайшие сроки устранить возгорание.
Как пояснила ТАСС глава Котельничского района Светлана Захарова, власти держат ситуацию на контроле.
"Сегодня по данному вопросу состоялось рабочее совещание, в рамках которого начальник ОНДПР по Котельничскому району и городу Котельнич Святослав Яменко сказал, что угрозы распространения огня на жилые дома и лесной массив нет. Завтра на полигоне будет работать техника с целью локализации очага возгорания", — сказала Захарова. Она уточнила, что жалоб от населения в администрацию района не поступало.
По словам Захаровой, арендатор земельного участка, на котором расположен полигон, предположил, что «мусор поджигают местные жители с целью поиска железных изделий для сдачи в металлолом», соответствующее заявление в полицию готовится. В ОНФ уточняют, что полигон ТБО был закрыт около года назад, мусор горит уже не в первый раз.
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