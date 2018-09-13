Жители Кировской области написали жалобу в ОНФ на тлеющий несколько дней мусорный полигон

КИРОВ, 13 сентября. / ТАСС /. Региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) приняло жалобу от жителей Кировской области , в которой они сообщают о тлеющем в течение нескольких дней крупном мусорном полигоне, расположенном в 500 метрах от жилой деревни. Дым с полигона представляет опасность для людей и ухудшает видимость на федеральной трассе Киров — Кострома , говорится в четверг в сообщении пресс-службы реготделения ОНФ.

Мусор тлеет на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) в деревне Зубари Котельничского района, площадь полигона около 5,6 га.

"Жители деревни Роминская, которая находится всего в 500 метрах от полигона, страдают от ужасного запаха и сильного задымления. Периодически дым затягивает проходящую рядом федеральную трассу «Киров-Кострома»,

в ночное время видимость порой не превышает 10 метров", — говорится в сообщении. Активисты обратились к органам власти и в надзорные инстанции с просьбой в кратчайшие сроки устранить возгорание.

Как пояснила ТАСС глава Котельничского района Светлана Захарова , власти держат ситуацию на контроле.

"Сегодня по данному вопросу состоялось рабочее совещание, в рамках которого начальник ОНДПР по Котельничскому району и городу Котельнич Святослав Яменко сказал, что угрозы распространения огня на жилые дома и лесной массив нет. Завтра на полигоне будет работать техника с целью локализации очага возгорания", — сказала Захарова. Она уточнила, что жалоб от населения в администрацию района не поступало.

По словам Захаровой, арендатор земельного участка, на котором расположен полигон, предположил, что «мусор поджигают местные жители с целью поиска железных изделий для сдачи в металлолом», соответствующее заявление в полицию готовится. В ОНФ уточняют, что полигон ТБО был закрыт около года назад, мусор горит уже не в первый раз.