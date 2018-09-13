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В центре Ярославля приставы выселяют из военного госпиталя столовую
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В центре Ярославля приставы выселяют из военного госпиталя столовую 

АиФ + ещё 1 13 сентября 2018
Фото: АиФ
В Ярославле судебные приставы выселяют столовую из здания военного госпиталя на улице Андропова. Оказалось, что владелец общепита занял помещение незаконно.
Военная прокуратура обратилась с иском в суд. Теперь все комнаты на площади 227 квадратных метров — обеденный зал, моечные, овощной и мясной цеха, кабинеты, склады и душевые — должны быть освобождены.
Представители столовой получили решение суда. Если они самостоятельно не освободят здание, то им придется заплатить штраф. Приставы вернутся в столовую на следующей неделе.
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