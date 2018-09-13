Префект ЮВАО: Основное внимание нужно уделять содержанию домов

Главы управ должны уделять особое внимание содержанию домов, дворовых территорий и парков. Об этом накануне заявил префект ЮВАО Андрей Цыбин в ходе координационного совещания по оперативным вопросам комплекса городского хозяйства на территории Юго-Восточного округа.

Среди первостепенных задач — завершение программы планово-предупредительного ремонта подъездов. В этом году в нашем округе должно быть приведено в порядок 2 062 подъезда. Работы выполнены более чем на 80 процентов. Завершить их полностью необходимо до 20 сентября. Главы районных управ заверили, что эти сроки будут соблюдены.

До 20 сентября продолжатся в округе и проверки жилого фонда инспекторами Госпожнадзора. Сотрудники Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве уже начали проводить рейды по домам, проверяя строения на предмет укомплектованности пожарными рукавами, работоспособности домовых систем дымоудаления и пожаротушения и исправности иных систем пожарной безопасности.

Необходимо следить и за содержанием жилых домов, в частности — вовремя заменять неисправные лампы в подъездах. Ведь на сегодняшний день жители округа довольно часто обращаются с просьбой о замене ламп на геоинформационный портал мэра Москвы «Наш город».

Также в ходе совещания подвели итоги работы комплекса городского хозяйства на территории ЮВАО в летний период и составили рейтинг районов на основании обращений граждан на портал «Наш город». В тройке лучших районов ЮВАО оказались Некрасовка, Капотня и Нижегородский.