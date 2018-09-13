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ВНИИПО разработал новую редакцию СП «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»
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ВНИИПО разработал новую редакцию СП «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» 

RUБЕЖ 13 сентября 2018
Фото: RUБЕЖ
ВНИИПО разработал Свод правил по системам противопожарной защиты и требованиям пожарной безопасности, сообщает официальный сайт института.
Как говорится к пояснительной записке, СП был дополнен требованиями к обязательному автоматическому запуску СОУЭ от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения.
Кроме того, документ были дополнен требованиями о необходимости в СОУЭ 4-го и 5-го типов размер зон пожарного оповещения, время начала оповещения в различных зонах пожарного оповещения определять, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей.
Действующий в настоящий момент Свод правил был принят в 2009 годом. Разработчики нормативного акта объясняют создание новой редакции необходимостью устранения неточностей, а также уточнения формулировок, установленных в ходе практики применения действующего свода правил.
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