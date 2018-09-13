На звёздном уровне. На открытие ФОКа в Коркино приехали Тайсон и Цзю

Вопрос о повышении зарплат рассмотрят

Еманжелинском районе глава региона приехал в посёлок Красногорский, где открылось новое депо противопожарной службы. В своё время глава региона распорядился выделить из областного бюджета на строительство нового пожарного депо 17,5 млн руб. Монтаж нового здания сборно-разборного типа из легковозводимых металлических конструкций на три пожарных выезда начали в апреле 2018 года. Новое здание общей площадью 443 квадратных метра включает в себя 22 помещения для огнеборцев и пожарной техники. В штате пожарной части состоят 34 работника.

Старое деревянное здание пожарной части, которая была создана для охраны шахты «Куллярская» угольного разреза еманжелинских копей, построили ещё в начале 1970-х годов.

В ноябре 2008 года эту пожарную часть по охране Красногорского городского поселения передали в ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области», а её здание за прошедшие 50 лет превратилось в аварийное.

Под защитой пожарной части № 105, для которой построили новое депо, находятся 12 населённых пунктов Еманжелинского и Увельского муниципальных районов, в которых проживают почти 24 тысячи человек. Пожарная часть аттестована на проведение аварийно-спасательных работ, поскольку рядом проходит оживлённая федеральная автомобильная дорога М36 на Казахстан . Только за последние три года огнеборцы ПЧ № 105 совершили 690 оперативных выездов, потушили более 100 пожаров, провели 20 аварийно-спасательных работ, спасли 28 человек.

Но, несмотря на торжественную часть, глава региона нашёл время, чтобы поговорить с пожарными о проблемах. Прежде всего, огнеборцы пожаловались, что их зарплаты уступают «федералам», хотя обязанности одни и те же: «Мы тушим пожары, проводим аварийно-спасательные работы и спасаем людей вместе и наравне с сотрудниками федеральной противопожарной службы — так же, как они, рискуем ради этого своим здоровьем, а иногда и жизнью, а вот оплата нашего труда значительно ниже, чем у федералов. Нам очень хотелось бы знать, можем ли мы надеяться, что в ближайшем будущем работникам наших подразделений будет повышена заработная плата?»

Борис Дубровский признал, что такие претензии южноуральских пожарных вполне справедливы:

«Считаю, что заработная плата работников областной противопожарной службы должна быть сопоставима с заработной платой федеральных сотрудников, поэтому мы рассматриваем вопрос о повышении заработной платы в 2019 году. Этот вопрос вынесем на рассмотрение при принятии областного бюджета на будущий год».

Другая проблема службы — большое количество пожарных автомобилей в подразделениях областной дружины устарели и выработали нормативный срок эксплуатации, поэтому требуется обновление автопарка.

«Уже в течение этого месяца ваши подразделения получат дополнительно три новых пожарных автомобиля, — заверил губернатор. — В рамках реализации концепции развития пожарной охраны на территории Челябинской области до 2021 года, которая разрабатывалась в целях реализации поручения Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина , противопожарной службе Челябинской области в ближайшие три года из областного бюджета выделят средства на приобретение 30 новых пожарных автомобилей, в том числе 25 автоцистерн на шасси «Урал», одного аварийно-спасательного автомобиля и четырёх пожарных автоцистерн-автолестниц».

Кстати, первый автомобиль огнеборцам уже передали — Борис Дубровский лично вручил начальнику отряда ключи от нового автомобиля — автоцистерны объёмом шесть тонн и с автолестницей с высотой подъёма 18 метров.

Спорт в любом месте, в любом возрасте

В этот же день Борис Дубровский отправился в Коркино, где открыл новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК).

Комплекс построили менее чем за год. Тут есть зал для игровых видов спорта, залы дзюдо, бокса, фитнеса, тренажёрный зал. Также на открытой арене расположено поле для мини-футбола с искусственным газоном, беговые и велосипедные дорожки, трибуна на 250 мест, волейбольная и воркаут-площадки, детская игровая зона. Можно будет посещать секции дзюдо, бокса, баскетбола, футбола для детей от четрёх лет.

«Мы открываем уникальный для Коркино физкультурно-оздоровительный комплекс. Этот проект — второй в регионе, после Карабаша, который реализован благодаря Русской медной компании , в логике социального партнёрства власти и крупного бизнеса, — сообщил Борис Дубровский. — Наша задача — обеспечить каждому южноуральцу возможность для занятий спортом. В любом месте, в любом возрасте. Считаю, нам это удаётся. Людям интересны такие сооружения, и я всегда требую от глав, чтобы площадки были открыты. Тогда это работает».

В церемонии открытия участвовали звёзды мирового бокса Константин Цзю и Майк Тайсон. К слову, американский спортсмен присутствовал и при закладке первого камня ФОКа.

«Спорт — это не только физическое здоровье. Он имеет большое воспитательное значение, учит дружить, добиваться результата, менять мир вокруг себя, — уверен председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин . — Поэтому мы уделяем повышенное внимание пропаганде здорового образа жизни, поддержке массового спорта и спорта высоких достижений в регионах. Это наш вклад в будущее российских городов и поселений. Большие победы рождаются в провинциальных спортзалах. У каждого района есть звёзды, которыми можно гордиться, надо создать условия, чтобы они зажглись».