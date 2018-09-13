В подмосковном Чехове начали реконструировать стадион «Химик»

"Проектом предусматривается реконструкция существующего футбольного поля, беговых дорожек и секторов для прыжков. Площадь футбольного поля составляет 7,7 тысячи квадратных метров. Трибуна для зрителей, находящаяся на территории, рассчитана на 1,1 тысячи мест", — отмечается в сообщении.

Согласно пресс-релизу, заказчиком объекта выступает администрация городского округа Чехов. Плановое завершение работ — второй квартал 2019 года.