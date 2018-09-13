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В подмосковном Чехове начали реконструировать стадион «Химик»
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В подмосковном Чехове начали реконструировать стадион «Химик» 

РИА Новости 13 сентября 2018
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Извещение о начале реконструкции стадиона «Химик» поступило в Главгосстройнадзор Московской области, говорится в пресс-релизе ведомства.
"Проектом предусматривается реконструкция существующего футбольного поля, беговых дорожек и секторов для прыжков. Площадь футбольного поля составляет 7,7 тысячи квадратных метров. Трибуна для зрителей, находящаяся на территории, рассчитана на 1,1 тысячи мест", — отмечается в сообщении.
Согласно пресс-релизу, заказчиком объекта выступает администрация городского округа Чехов. Плановое завершение работ — второй квартал 2019 года.
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