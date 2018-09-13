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Люди, мусор и пожары: председатель Комлесхоза рассказал о главных проблемах лесов Подмосковья
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Люди, мусор и пожары: председатель Комлесхоза рассказал о главных проблемах лесов Подмосковья 

360tv.ru + ещё 1 13 сентября 2018
Фото: 360tv.ru
От лопаты до коптера — инструментов охраны леса у работников лесного хозяйства немало, но основная работа ложится все же на людей, рассказал директор Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Махач Ширинов. Сегодня лучших работников наградили в Доме правительства Московской области.
«Главное в любом деле — это человеческий фактор, это специалисты, профессионалы, которые работают. Применение новых технологий облегчает труд работников лесного хозяйства. Но корень — это наши кадры», — считает Махач Ширинов, директор Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес».
Источник фото: телеканал «360»
Самая больная проблема — мусор в лесах. Об этом рассказал председатель Комитета лесного хозяйства региона Иван Советников. Практически 100% мусора образуется после отдыха людей.
«К сожалению, весь мусор создают люди. Это недобросовестные, не достаточно ответственные граждане, которые и незаконные свалки в лесах образовывают, и бросают бычки, окурки, пакеты, бумагу, бутылки после посещения лесов», — заявил Иван Советников.
Источник фото: телеканал «360»
По его словам, на особом контроле держат ситуацию с лесными пожарами. «Сейчас какой-либо опасности по пожарной ситуации в Московской области нет», — сказал Советников.
Также он отметил, что в подмосковных лесах очень много опят. После дождей они появились на всех направлениях. Сам чиновник накануне собирал грибы в Можайске. Он отметил, что важно брать с собой заряженный телефон, нож и питьевую воду. Ближайшую неделю леса в Подмосковье будут урожайными на грибы.
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