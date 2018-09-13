Люди, мусор и пожары: председатель Комлесхоза рассказал о главных проблемах лесов Подмосковья

От лопаты до коптера — инструментов охраны леса у работников лесного хозяйства немало, но основная работа ложится все же на людей, рассказал директор Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Махач Ширинов. Сегодня лучших работников наградили в Доме правительства Московской области

«Главное в любом деле — это человеческий фактор, это специалисты, профессионалы, которые работают. Применение новых технологий облегчает труд работников лесного хозяйства. Но корень — это наши кадры», — считает Махач Ширинов, директор Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес».

Источник фото: телеканал «360»

Самая больная проблема — мусор в лесах. Об этом рассказал председатель Комитета лесного хозяйства региона Иван Советников . Практически 100% мусора образуется после отдыха людей.

«К сожалению, весь мусор создают люди. Это недобросовестные, не достаточно ответственные граждане, которые и незаконные свалки в лесах образовывают, и бросают бычки, окурки, пакеты, бумагу, бутылки после посещения лесов», — заявил Иван Советников.

Источник фото: телеканал «360»

По его словам, на особом контроле держат ситуацию с лесными пожарами. «Сейчас какой-либо опасности по пожарной ситуации в Московской области нет», — сказал Советников.

Также он отметил, что в подмосковных лесах очень много опят. После дождей они появились на всех направлениях. Сам чиновник накануне собирал грибы в Можайске. Он отметил, что важно брать с собой заряженный телефон, нож и питьевую воду. Ближайшую неделю леса в Подмосковье будут урожайными на грибы.