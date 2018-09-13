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Реконструкцию стадиона «Химик» в Чехове могут завершить во II квартале 2019 г.
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Реконструкцию стадиона «Химик» в Чехове могут завершить во II квартале 2019 г. 

Агентство «Москва» + ещё 4 13 сентября 2018
Фото: Вечерняя Москва
Работы по реконструкции стадиона «Химик» в Чехове планирется завершить во II квартале 2019 г., сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Подмосковья.
«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале реконструкции стадиона «Химик». Объект расположен на ул. Чехова в городском округе Чехов», — приводятся в сообщении слова начальника ведомства Артура Гарибяна.
В пресс-службе уточнили, что проектом предусматривается реконструкция существующего футбольного поля, беговых дорожек и секторов для прыжков. Площадь футбольного поля составляет 7 тыс. 759 кв. м. Трибуна для зрителей, находящаяся на территории, рассчитана на 1 тыс. 186 мест. Заказчиком объекта выступает администрация Чехова.
«Первая проверка на объекте начнется 24 сентября», — добавил А. Гарибян.
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