Реконструкцию стадиона «Химик» в Чехове могут завершить во II квартале 2019 г.

Работы по реконструкции стадиона «Химик» в Чехове планирется завершить во II квартале 2019 г., сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Подмосковья. «В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале реконструкции стадиона «Химик». Объект расположен на ул. Чехова в городском округе Чехов», — приводятся в сообщении слова начальника ведомства Артура Гарибяна В пресс-службе уточнили, что проектом предусматривается реконструкция существующего футбольного поля, беговых дорожек и секторов для прыжков. Площадь футбольного поля составляет 7 тыс. 759 кв. м. Трибуна для зрителей, находящаяся на территории, рассчитана на 1 тыс. 186 мест. Заказчиком объекта выступает администрация Чехова. «Первая проверка на объекте начнется 24 сентября», — добавил А. Гарибян.