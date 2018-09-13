Открытие центра культуры и искусств «Щукино» перенесли на 2019 г.

Центр культуры и искусств «Щукино» откроется в 2019 г., сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.

«Новое здание центра культуры и искусств «Щукино» откроется в следующем году на северо-западе Москвы . Строители завершают отделочные работы и монтаж внутренних инженерных систем. Здание строится на месте сноса здания кинотеатра «Октябрь» по адресу: ул. Маршала Малиновского, вл. 7», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева

Уточняется, что наружные стены центра отделают клинкерной плиткой песочных оттенков, металлокассетами и структурным остеклением. Главным фасадом с большими остекленными консолями фойе концертного зала и зала хореографии центр будет обращен к ул. Маршала Малиновского. Цоколь и часть первого этажа облицуют натуральным камнем. Проектом предусмотрено строительство здания площадью 5,2 тыс. кв. м для одновременного посещения 500 человек, включающее клубную, зрелищную и административно-хозяйственную зоны. Помещения клубной зоны позволят организовать занятия 150 человек по 15 направлениям художественного и научно-технического творчества. Здесь оборудуют танцевальный зал, залы хореографии, музыкальные классы, студии живописи и графики, студию раннего развития детей, а также студию изучения иностранных языков.

Также в составе зрелищной зоны разместятся универсальный киноконцертный зал, рассчитанный на 500 посадочных мест, информационно-досуговая и выставочная зоны. Для удобства посетителей на первом этаже здания появятся холл-вестибюль с гардеробом, пост охраны, зона ожидания и буфет-кафе. Для передвижения маломобильных граждан здание будет оборудовано лифтами, пандусами и ступеньками с обогревом в зимнее время, а также тактильным покрытием перед лестницами.

Ранее сообщалось, что новое здание центра культуры и искусств «Щукино» откроется в конце 2018 г.