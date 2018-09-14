16 жителей Тюмени отравились грибами собственного приготовления

Смертельных исходов в этом сезоне не было

С апреля текущего года, когда начался сезон сбора грибов, в Тюменской области зарегистрировано 27 случаев отравления. Самыми неопытными грибниками, судя по статистике регионального Роспотребнадзора , являются жители областного центра.

— В Тюмени зафиксировано 16 случаев отравлений грибами, которые были самостоятельно собраны и приготовлены. В Тюменской районе с жалобами на недомогания после похода в лес к врачам обратились четыре человека, — рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Тяжелую степень отравления в этом году специалисты диагностировали у женщины, которая не смогла распознать ложные опята. Смертельных исходов, к счастью, не было.

Специалисты настоятельно советуют тюменцам собирать только те грибы, в которых они уверены. С помощью нашей тест-игры предлагаем вам прямо сейчас проверить свои знания и отличить съедобные грибы от несъедобных.