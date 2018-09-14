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16 жителей Тюмени отравились грибами собственного приготовления
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16 жителей Тюмени отравились грибами собственного приготовления 

72.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: 72.ru
Смертельных исходов в этом сезоне не было
С апреля текущего года, когда начался сезон сбора грибов, в Тюменской области зарегистрировано 27 случаев отравления. Самыми неопытными грибниками, судя по статистике регионального Роспотребнадзора, являются жители областного центра.
— В Тюмени зафиксировано 16 случаев отравлений грибами, которые были самостоятельно собраны и приготовлены. В Тюменской районе с жалобами на недомогания после похода в лес к врачам обратились четыре человека, — рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.
Тяжелую степень отравления в этом году специалисты диагностировали у женщины, которая не смогла распознать ложные опята. Смертельных исходов, к счастью, не было.
Специалисты настоятельно советуют тюменцам собирать только те грибы, в которых они уверены. С помощью нашей тест-игры предлагаем вам прямо сейчас проверить свои знания и отличить съедобные грибы от несъедобных.
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