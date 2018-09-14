Калининградцу заплатили 20 тыс. рублей за поджог автомобилей на ул. Летний проезд

Калининградец получил 20 тыс. рублей за поджог автомобилей на ул. Летний проезд. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Организатор поджога поручил 27-летнему калининградцу спалить чужой автомобиль из-за неприязненных отношений с владельцем транспортного средства. Имя заказчика назвал исполнитель, дело в отношении которого уже передано на рассмотрение в суд. Оперуполномоченные при поддержке бойцов СОБР Росгвардии задержали организатора поджога, расследование продолжается.

Напомним, пожар произошёл на ул. Летний проезд 31 марта. Исполнитель поджёг один из автомобилей, однако пламя перекинулось ещё на четыре припаркованные рядом машины. Очевидцы опубликовали фотографии с места происшествия.