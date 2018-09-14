Ещё
Калининградцу заплатили 20 тыс. рублей за поджог автомобилей на ул. Летний проезд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Калининградцу заплатили 20 тыс. рублей за поджог автомобилей на ул. Летний проезд 

Клопс.Ru + ещё 2 14 сентября 2018
Фото: Клопс.Ru
Калининградец получил 20 тыс. рублей за поджог автомобилей на ул. Летний проезд. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
Организатор поджога поручил 27-летнему калининградцу спалить чужой автомобиль из-за неприязненных отношений с владельцем транспортного средства. Имя заказчика назвал исполнитель, дело в отношении которого уже передано на рассмотрение в суд. Оперуполномоченные при поддержке бойцов СОБР Росгвардии задержали организатора поджога, расследование продолжается.
Напомним, пожар произошёл на ул. Летний проезд 31 марта. Исполнитель поджёг один из автомобилей, однако пламя перекинулось ещё на четыре припаркованные рядом машины. Очевидцы опубликовали фотографии с места происшествия.
Клопс.Ru: последние новости
"Привезём спрей с запахом самки": на Мазурском шлюзе снова спасают угодивших в ловушку бобров С дома в Зоологическом переулке сбивают изображения ракет В Гусевском районе спасатели нашли трёх потерявшихся грибников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США741
Комики пошутили о Петрове и Боширове65
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи16
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе540
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов33
Видео
00:22
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Общество
03:26
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов
Политика Другое
01:42
По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ
В мире Украина
03:26
По номеру «отравителя» Скрипаля ответили в Минобороны
Общество
01:22
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи
Погода Общество
02:08
Игорь Скляр перенес сложную операцию
Шоу-бизнес
00:55
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США
Политика
02:34
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Наука и техника
01:18
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе
В мире
00:35
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Образование Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение