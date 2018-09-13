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Экологический десант обезопасил Пельвож от лесных пожаров
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Экологический десант обезопасил Пельвож от лесных пожаров 

ИА Север-Пресс 33 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
В поселке Пельвож экологический десант провел очередную акцию «Чистый лес — территория без огня». Участники навели порядок как в лесном массиве, так и в самом населённом пункте и на прилегающей к поселку территории. Очистили участки от мусора, сухой растительности и отходов, способных легко воспламеняться.
По словам исполняющего обязанности начальника управления городского хозяйства Валерия Свиря, проведение акции преследует две цели — это поддержание чистой и безопасной экологической среды и подготовка населенного пункта к пожароопасному периоду 2019 года.
Акция «Чистый лес — территория без огня» проводится на территориях Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по 25 сентября. На Ямале укрепление системы всесторонней защиты населения от угроз различного характера всегда приоритетны. Совершенствуются методы пожаротушения, внедряются новые технологии. Так, запустили современную интеллектуальную систему видеонаблюдения «Лесной дозор», которая может обнаружить не только лесной, но и техногенный пожар.
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