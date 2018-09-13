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ЗОС выдано заводу по выпуску товаров для ухода за детьми в Ступино после его реконструкции
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ЗОС выдано заводу по выпуску товаров для ухода за детьми в Ступино после его реконструкции 

Агентство «Москва» + ещё 5 13 сентября 2018
Фото: MosDay.ru
Заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) выдано реконструированному заводу по производству товаров для ухода за детьми в Ступино, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области со ссылкой на его начальника Артура Гарибяна.
«ЗОС получил завод по производству товаров для ухода за детьми ООО «Кимберли-Кларк», расположенный на ул. Ситенка в городском округе Ступино. Объект готовится к вводу в эксплуатацию», — приводятся в сообщении слова А. Гарибяна.
Как уточнили в пресс-службе, в рамках реконструкции (первый-второй этапы) выполнено расширение производственного корпуса с установкой нового оборудования. Общая площадь реконструируемого объекта составила 7 тыс. 542 кв. м.
«На прилегающей территории предусмотрено размещение зон погрузки-разгрузки, парковки для автомобилей. Застройщиком выступает ООО «Кимберли-Кларк». Финансирование — средства застройщика», — добавили в пресс-службе.
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