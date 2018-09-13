Неправильная эксплуатация электрооборудования стала причиной пожара в Дзержинске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сентября. / ТАСС /. Нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования могло стать причиной пожара, который произошел на предприятии в Дзержинске Нижегородской области 12 сентября. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МЧС по региону.

"Предполагаемой причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в среду на территории предприятия в Дзержинске произошел разлив растворителя на площади 300 кв м, после чего произошел взрыв с последующим возгоранием. На месте происшествия один человек погиб — его личность устанавливается, еще один получил ожоги 10% тела — он госпитализирован.