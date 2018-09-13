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Неправильная эксплуатация электрооборудования стала причиной пожара в Дзержинске
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Неправильная эксплуатация электрооборудования стала причиной пожара в Дзержинске 

ТАСС + ещё 1 22 минуты назад
Фото: Newsroom24
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сентября. /ТАСС/. Нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования могло стать причиной пожара, который произошел на предприятии в Дзержинске Нижегородской области 12 сентября. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МЧС по региону.
"Предполагаемой причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в среду на территории предприятия в Дзержинске произошел разлив растворителя на площади 300 кв м, после чего произошел взрыв с последующим возгоранием. На месте происшествия один человек погиб — его личность устанавливается, еще один получил ожоги 10% тела — он госпитализирован.
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