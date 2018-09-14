Департамент лесного хозяйства станет частью министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области

«Структура управления приводится в соответствие с федеральной структурой», — комментирует реорганизацию министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов

Напомним, что департамент полностью отвечает за государственный лесной фонд на территории Свердловской области. В его обязанности входит рациональное использование лесных ресурсов, охрана и защита лесов от пожаров, вредителей и болезней, лесовосстановление и государственный лесной и пожарный надзор в лесах. У департамента в подчинении находится специализированное учреждение по тушению лесных пожаров «Уральская база авиационной охраны лесов», «Дирекция лесных парков» и 30 лесничеств.