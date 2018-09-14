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Департамент лесного хозяйства станет частью министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области
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Департамент лесного хозяйства станет частью министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 

Информационный портал Свердловской области + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
Указом Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева № 433 было реорганизовано Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. В состав министерства в форме присоединения вошел департамент лесного хозяйства Свердловской области, министерству передаются все функции и полномочия департамента.
«Структура управления приводится в соответствие с федеральной структурой», — комментирует реорганизацию министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.
Напомним, что департамент полностью отвечает за государственный лесной фонд на территории Свердловской области. В его обязанности входит рациональное использование лесных ресурсов, охрана и защита лесов от пожаров, вредителей и болезней, лесовосстановление и государственный лесной и пожарный надзор в лесах. У департамента в подчинении находится специализированное учреждение по тушению лесных пожаров «Уральская база авиационной охраны лесов», «Дирекция лесных парков» и 30 лесничеств.
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