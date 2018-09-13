Ещё
Шуваловская свалка в Нижнем Новгороде продолжает гореть
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шуваловская свалка в Нижнем Новгороде продолжает гореть 

В городе N 42 минуты назад
Фото: В городе N
Новые очаги возгораний регулярно появляются на Шуваловской свалке, находящейся в промзоне на территории Ленинского района. Последние такие случаи зафиксирован на минувшей неделе, 5 и 6 сентября. Об этом сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Нижний Новгород Управления ГУ МЧС России по региону Дмитрий Торицын на заседании постоянной комиссии думы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству 12 сентября.
Читайте также
Росприроднадзор запретил въезд на несанкционированную свалку в Советском районе
Напомним, данная проблему существует уже не первый год. Возгорания мусора на Шуваловской свалке происходят регулярно. По словам жителей, несмотря на то, что ее территория охраняется, туда продолжают ввозить отходы. Их периодически поджигают, в результате жители стоящих рядом домов страдают от дыма и неприятного запаха.
Как доложил Дмитрий Торицын, мониторинг состояния Шуваловской свалки МЧС ведет с 2015 года. За это время было совершено более 200 выездов на место.
«Нарушителей неоднократно привлекали к административной ответственности, общая сумма штрафов составила 400 тысяч рублей. При этом мусор продолжает гореть. На устранение последствий из резервного фонда выделено около 2 млн рублей. При этом не стоит забывать об экологическом ущербе. На ликвидацию Шуваловской свалки требуются миллиарды рублей», — подчеркнул Торицын.
В свою очередь первый заместитель управления ГОЧС Нижнего Новгорода Сергей Михайлов сообщил, что работа по решению данной проблемы уже ведется.
«В настоящее время выполнена засыпка участков, организована охрана территории. На данные мероприятия направлено более 1,4 млн рублей. Это позволило стабилизировать ситуацию. Однако, для того, чтобы полностью устранить проблему, требуются более значительные финансовые затраты», — сказал Михайлов.
Напомним, рекультивацию Шуваловской свалки планировалось начать в 2018 году.
В городе N: последние новости
Крупный пожар уничтожил постройку в селе Уразовка Пострадавший при пожаре в Дзержинске получил ожоги 10% тела Почти 40 пожарных тушили горящую квартиру в Сормове
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина огласила план по уничтожению России1146
Путин обратился к военным54
Россияне жестоко поплатились за отдых на юге страны37
Киселев высказался об «отвратительной мерзости»218
Изгнанный из студии НТВ украинец сделал заявление405
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
00:50
Россияне жестоко поплатились за отдых на юге страны
Общество
01:11
Путин обратился к военным
Армия Войска
05:33
В машине родственника Хачатуряна прогремел взрыв
Происшествия
00:29
Самое мощное интернет-оружие снова пробудилось
Интернет Наука и техника
03:26
Домогательство Вайнштейна попало на видео
Общество В мире
05:19
Киселев высказался об «отвратительной мерзости»
Общество
02:14
В машине брата сестер Хачатурян произошел взрыв
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение