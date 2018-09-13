Шуваловская свалка в Нижнем Новгороде продолжает гореть

Новые очаги возгораний регулярно появляются на Шуваловской свалке, находящейся в промзоне на территории Ленинского района. Последние такие случаи зафиксирован на минувшей неделе, 5 и 6 сентября. Об этом сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Нижний Новгород Управления ГУ МЧС России по региону Дмитрий Торицын на заседании постоянной комиссии думы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству 12 сентября.

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Напомним, данная проблему существует уже не первый год. Возгорания мусора на Шуваловской свалке происходят регулярно. По словам жителей, несмотря на то, что ее территория охраняется, туда продолжают ввозить отходы. Их периодически поджигают, в результате жители стоящих рядом домов страдают от дыма и неприятного запаха.

Как доложил Дмитрий Торицын, мониторинг состояния Шуваловской свалки МЧС ведет с 2015 года. За это время было совершено более 200 выездов на место.

«Нарушителей неоднократно привлекали к административной ответственности, общая сумма штрафов составила 400 тысяч рублей. При этом мусор продолжает гореть. На устранение последствий из резервного фонда выделено около 2 млн рублей. При этом не стоит забывать об экологическом ущербе. На ликвидацию Шуваловской свалки требуются миллиарды рублей», — подчеркнул Торицын.

В свою очередь первый заместитель управления ГОЧС Нижнего Новгорода Сергей Михайлов сообщил, что работа по решению данной проблемы уже ведется.

«В настоящее время выполнена засыпка участков, организована охрана территории. На данные мероприятия направлено более 1,4 млн рублей. Это позволило стабилизировать ситуацию. Однако, для того, чтобы полностью устранить проблему, требуются более значительные финансовые затраты», — сказал Михайлов.

Напомним, рекультивацию Шуваловской свалки планировалось начать в 2018 году.