Полиция нашла подростка, погасившего Вечный огонь

Пятнадцатилетний подросток признался, что потушил Вечный огонь на мемориале умершим от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны в Улан-Удэ . Об этом сообщается на официальном сайте МВД по Республике Бурятия.

Инцидент произошел в поселке Горький. Сотрудники правоохранительных органов провели розыск и нашли виновника. Им оказался учащийся одной из местных школ. Он уже признался, что облил мемориал жидкостью, а потом убежал.

С какой целью он это сделал, неизвестно. После проведения проверки оперативники примут правовое решение.