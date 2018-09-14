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Полиция нашла подростка, погасившего Вечный огонь
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Полиция нашла подростка, погасившего Вечный огонь 

360tv.ru + ещё 2 14 сентября 2018
Фото: Байкал24.ru
Пятнадцатилетний подросток признался, что потушил Вечный огонь на мемориале умершим от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны в Улан-Удэ. Об этом сообщается на официальном сайте МВД по Республике Бурятия.
Инцидент произошел в поселке Горький. Сотрудники правоохранительных органов провели розыск и нашли виновника. Им оказался учащийся одной из местных школ. Он уже признался, что облил мемориал жидкостью, а потом убежал.
С какой целью он это сделал, неизвестно. После проведения проверки оперативники примут правовое решение.
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