В Перми за три года отремонтировали три миллиона квадратных метров дорог

В текущем году в Перми отремонтирован 1 млн кв. метров дорог в том числе 23 объекта по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги», улицу Уральская от цирка до улицы Розалии Землячки с заменой трамвайных путей, реконструкцию развязки улицы Героев Хасана с Транссибом. В ноябре здесь планируется открыть движение по три полосы в каждую сторону.

Ранее за 2016-2017 годы в городе отремонтировано два млн кв. метров дорог и были сданы ключевые транспортные развязки — площадь Восстания и улица Макаренко.

Ремонт в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» начался в апреле. Он охватил такие объекты как улицы Гремячий лог, Механошина, Петропавловская, Фоминская, Краснова, Гусарова, Леонова, Свиязева, Грачева, Землячки, Попова, Васильева, Южная дамба, дорога на Чусовской водозабор.

«Вместе с министерством транспорта Пермского края мы уже сформировали «костяк» дорожных работ на ближайшие пять лет, до 300-летия нашего города. В частности, это такие важнейшие объекты, как реконструкция ул. Карпинского, Революции, реконструкция трамвайных путей по улице Крупской от улицы Уральской до площади Дружбы и по улице Уральской от улицы розалии Землячки в сторону площади 1905 года», — отметил глава Перми Дмитрий Самойлов

Фото: gorodperm.ru