В Москве загорелось здание на Тагильской улице

В столице на улице Тагильская произошло возгорание в производственно-складском помещении. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

В данный момент наблюдается открытое горение. На месте происшествия работают около десяти автомобилей пожарной службы.

Информации о пострадавших в данный момент нет.

Ранее сообщалось, что в кафе на юго-востоке Москвы вспыхнули жировые отложения в вентиляции. Отмечалось, что после вспышки возгорания не последовало.

Также ранее сообщалось, что при пожаре на Тверской пострадали дети. Отмечалось, что всего в результате происшествия пострадали пять человек, включая двух несовершеннолетних. Все пострадавшие были госпитализированы.