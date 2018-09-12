Ещё
В Москве загорелось здание на Тагильской улице
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве загорелось здание на Тагильской улице 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Газета.Ru
В столице на улице Тагильская произошло возгорание в производственно-складском помещении. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
В данный момент наблюдается открытое горение. На месте происшествия работают около десяти автомобилей пожарной службы.
Информации о пострадавших в данный момент нет.
Ранее сообщалось, что в кафе на юго-востоке Москвы вспыхнули жировые отложения в вентиляции. Отмечалось, что после вспышки возгорания не последовало.
Также ранее сообщалось, что при пожаре на Тверской пострадали дети. Отмечалось, что всего в результате происшествия пострадали пять человек, включая двух несовершеннолетних. Все пострадавшие были госпитализированы.
Газета.Ru: последние новости
В Дзержинске назвали причину возгорания химикатов В порту Магадана произошел пожар рядом с хранилищами топлива Молния ударила в памятник Гарибальди в Риме
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У России есть козырь в деле Скрипалей
Изгнанный из студии НТВ украинец сделал заявление231
Россию призвали сделать страной-изгоем
В машине брата сестер Хачатурян произошел взрыв17
Варшава дала странное обещание после скандала в МИДе
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
02:14
В машине брата сестер Хачатурян произошел взрыв
Происшествия
01:19
Украина решила превратить Крым в пустыню
Общество
00:19
Москву резко накроют холода
Погода Новости Москвы
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
06:07
Опубликовано фото возможного убийцы Захарченко
В мире
00:52
Британия не смогла найти «российский след»
В мире
05:35
В Минобороны поведали об обмане в Сирии
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение