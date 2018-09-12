Опубликованы кадры мощного пожара в Москве

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Опубликованы кадры крупного пожара на востоке Москвы 

Газета.Ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: Дмитрий Катков/«Газета.Ru»
На Тагильской улице на востоке Москвы произошел крупный пожар в производственном помещении, которое находится на территории предприятия "Метромаш". Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Изначально в столичном главке МЧС сообщили о возгорании площадью 100 кв. м в деревообрабатывающем цеху, позже площадь пожара существенно увеличилась.
На месте происшествия находится большое число пожарных расчетов, группировка сил постоянно наращивается.
Ранее сообщалось, что на месте происшествия работают около десяти автомобилей пожарной службы.
Информации о пострадавших в данный момент нет.
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