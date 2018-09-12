Ещё
Санитарный вертолет эвакуировал малолетнюю девочку с места аварии с участием такси на Каширском шоссе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Санитарный вертолет эвакуировал малолетнюю девочку с места аварии с участием такси на Каширском шоссе 

Агентство «Москва» + ещё 1 1 час назад
Санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал малолетнюю девочку, пострадавшую в результате ДТП с участием такси на Каширском шоссе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
«Санитарный вертолет МАЦ экстренно вылетел в район д. 32 на Каширском шоссе, где произошло ДТП с участием такси. Экипаж вертолета эвакуировал пострадавшую девочку в возрасте 1,5 года в сопровождении мамы в специализированное лечебное учреждение Москвы», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что на борту их сопровождает авиамедицинская бригада.
Агентство «Москва»: последние новости
Строительство жилого дома площадью 1,7 тыс. кв. м завершат в Сергиево-Посадском районе до конца года Капитальный ремонт в 16 зданиях Таганского района планируют провести в 2019 г. Поликлиника с детским и взрослым отделениями и ФОК введены в эксплуатацию в Химках
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отказ Японии Путину, саботаж на МКС и другие события дня22
Путин нанес удар по фантазиям британцев502
Порошенко приготовился атаковать Россию195
Москву резко накроют холода9
«Отравитель» Скрипаля ответил на призыв Путина499
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
01:19
Украина решила превратить Крым в пустыню
Общество
00:19
Москву резко накроют холода
Погода Новости Москвы
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
06:07
Опубликовано фото возможного убийцы Захарченко
В мире
00:52
Британия не смогла найти «российский след»
В мире
05:35
В Минобороны поведали об обмане в Сирии
Ближний Восток В мире
00:19
Москвичей снесет ветром
Погода Новости Москвы
00:51
«Великого флотоводца» Порошенко подняли на смех
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение