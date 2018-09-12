Санитарный вертолет эвакуировал малолетнюю девочку с места аварии с участием такси на Каширском шоссе

Санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал малолетнюю девочку, пострадавшую в результате ДТП с участием такси на Каширском шоссе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Санитарный вертолет МАЦ экстренно вылетел в район д. 32 на Каширском шоссе, где произошло ДТП с участием такси. Экипаж вертолета эвакуировал пострадавшую девочку в возрасте 1,5 года в сопровождении мамы в специализированное лечебное учреждение Москвы», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на борту их сопровождает авиамедицинская бригада.