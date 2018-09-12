Ангар загорелся в Дзержинске 12 сентября

12 сентября, в среду. на Автозаводском шоссе в Дзержинске загорелся ангар.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС , информация о пожаре поступила в 17:15. Пожару был присвоен ранг 1 БИС.

Около шести часов вечера открытое горение было ликвидировано на площади 5 кв.м.

Напомним, ранее в Дзержинске произошел еще один пожар, который случился на предприятии химической промышленности. В результате пожара погиб разнорабочий и одна женщина госпитализирована в больницу.

Также было опубликовано видео тушения пожара.