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Ангар загорелся в Дзержинске 12 сентября
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Ангар загорелся в Дзержинске 12 сентября 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
12 сентября, в среду. на Автозаводском шоссе в Дзержинске загорелся ангар.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС, информация о пожаре поступила в 17:15. Пожару был присвоен ранг 1 БИС.
Около шести часов вечера открытое горение было ликвидировано на площади 5 кв.м.
Напомним, ранее в Дзержинске произошел еще один пожар, который случился на предприятии химической промышленности. В результате пожара погиб разнорабочий и одна женщина госпитализирована в больницу.
Также было опубликовано видео тушения пожара.
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