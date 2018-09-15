Спасатели обследовали место потопа в Сочи 

Спасатели выдвинулись на место потопа, который окутал Лазаревский район Сочи. Об этом «360» сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
«На место была направлена оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона. Организованно проведение мониторинга силами администрации сельских и поселковых округов. Реки находятся в руслах», — рассказали в ведомстве.
Ситуацию контролирует ЦУКС главка МЧС по региону.
Потоки воды наркыли микрорайон Лазаревское в Сочи из-за подъема уровня реки Макопсе. В результате автомобили не могли проехать по дорогам, а людям пришлось идти пешком по трассе.