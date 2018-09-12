Ещё
В Крыму с 15-метровой скалы сорвался турист
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крыму с 15-метровой скалы сорвался турист 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости Крым. В селе Оленевка Черноморского района с крутого скального склона сорвался 37-летний турист, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
ЧП случилось в урочище Джангуль. На место происшествия немедленно были направлены службы экстренного реагирования.
"Со скального склона высотой около 15 метров сорвался мужчина, была необходима помощь спасателей в транспортировке пострадавшего в безопасное место. Мужчину поместили в резиновую лодку «Крым-СПАСа» и отбуксировали частным катером в бухту Очеретай, где передали сотрудникам скорой помощи", — рассказали в МЧС.
Пострадавший, житель города Орел, с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа, множественными ссадинами был госпитализирован в реанимационное отделение Черноморской райбольницы.
РИА Новости Крым: последние новости
В Евпатории с крыши заброшенной грязелечебницы упал подросток Эхо войны: за день возле крепости "Керчь" найдено более тысячи боеприпасов Многоквартирный дом, хозпостройка и кровать: хроника пожаров в Крыму
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Норкин взбесил россиян507
Путин: мы нашли подозреваемых по делу Скрипалей119
Русские суда в Босфоре хотят задерживать силами НАТО73
Киев перебросил войска к границе с Россией551
Басков объяснил отказ от свадьбы с Лопыревой19
Видео
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
00:50
«Отказ допустить Ту-214 к полетам — это каприз США»
Армия Оружие
00:56
Русские суда в Босфоре хотят задерживать силами НАТО
Армия Украина
00:24
Басков объяснил отказ от свадьбы с Лопыревой
Шоу-бизнес
00:52
Путин: мы нашли подозреваемых по делу Скрипалей
Политика Происшествия
00:38
Американцы открестились от саботажа на МКС
Наука и техника Технологии
02:38
Милиционеру-убийце отменили пожизненный приговор
Происшествия
06:53
Золотову предложили секунданта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение