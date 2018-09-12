В Крыму с 15-метровой скалы сорвался турист

ЧП случилось в урочище Джангуль. На место происшествия немедленно были направлены службы экстренного реагирования.

"Со скального склона высотой около 15 метров сорвался мужчина, была необходима помощь спасателей в транспортировке пострадавшего в безопасное место. Мужчину поместили в резиновую лодку «Крым-СПАСа» и отбуксировали частным катером в бухту Очеретай, где передали сотрудникам скорой помощи", — рассказали в МЧС.

Пострадавший, житель города Орел, с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа, множественными ссадинами был госпитализирован в реанимационное отделение Черноморской райбольницы.