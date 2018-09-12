На западе Крыма турист упал на камни с 15-метровой скалы, но остался жив

Инцидент произошел в районе урочища Джангуль Черноморского района.

"Мужчина сорвался с крутого скального склона высотой 15 метров и упал на камни. Спасателями было принято решение транспортировать пострадавшего на мотолодке", — говорится в сообщении.

Пострадавшим оказался 37-летний мужчина, житель города Орел.

После доставки на берег пострадавшего передали сотрудникам скорой медицинской помощи. С травмами его транспортировали в Черноморскую центральную районную больницу.