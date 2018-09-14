Контролируемыми лесными пожарами в регионах России охвачено 560 га

ХАБАРОВСК , 14 сентября. / ТАСС /. Лесопожарные формирования потушили в регионах России за сутки возгорания на общей площади около 230 га, действующими остались контролируемые пожары на площади 560 га. К тушению этих возгораний привлечено около 940 человек, сообщает в пятницу пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 13 сентября в России лесопожарными силами ликвидировано 45 лесных пожаров на площади 231 га. На 00:00 мск 14 сентября на территории РФ действовало 12 лесных пожаров на площади 560 га, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении.

Пожары отмечены в Красноярском крае, в Свердловской и Кировской областях, в Марий Эл, самый крупный пожар действует на территории военного лесничества во Владимирской области на площади около 500 га, он дотушивается. Эти пожары тушат в общей сложности около 940 человек, задействовано свыше 290 единиц техники. На авиационном мониторинге и тушении — 15 воздушных судов.

По данным на прошлые сутки, в труднодоступных и отдаленных местностях, в частности в Красноярском крае, действовало пять лесных пожаров. Пройденная огнем с момента возникновения площадь составила почти 43,8 тыс. га. Эти пожары не тушатся, поскольку затраты на их ликвидацию, как отмечает ведомство, превышают прогнозируемый вред.