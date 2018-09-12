На заводе в Дзержинске горят химикаты

В Дзержинске один человек пострадал при возгорании химикатов на заводе

Один человек пострадал из-за возгорания химикатов на площади почти 200 квадратных метров на НПО "Карбохим" в Дзержинске Нижегородской области , сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ "Произошло загорание химикатов в емкости на площади около 200 квадратных метров. Погибших нет, пострадал один человек. Повреждены два автомобиля", — сказал собеседник агентства. НПО "Карбохим" работает с 1992 года. По данным сайта предприятия, основными видами выпускаемой продукции являются связующие для литейного производства, антипригарные краски, кислото-щелочестойкая замазка "Арзамит-5". Основными видами сырья являются фенол, формалин, фурфуриловый спирт, карбамид.