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На заводе в Дзержинске горят химикаты
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В Дзержинске один человек пострадал при возгорании химикатов на заводе 

РИА Новости + ещё 32 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Один человек пострадал из-за возгорания химикатов на площади почти 200 квадратных метров на НПО "Карбохим" в Дзержинске Нижегородской области, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.
"Произошло загорание химикатов в емкости на площади около 200 квадратных метров. Погибших нет, пострадал один человек. Повреждены два автомобиля", — сказал собеседник агентства.
НПО "Карбохим" работает с 1992 года. По данным сайта предприятия, основными видами выпускаемой продукции являются связующие для литейного производства, антипригарные краски, кислото-щелочестойкая замазка "Арзамит-5". Основными видами сырья являются фенол, формалин, фурфуриловый спирт, карбамид.
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