Строительство детского сада на 360 мест в Ленинском районе могут закончить в III квартале 2019 г.

Строительство детского сада на 360 мест в Ленинском районе Подмосковья планируют закончить в III квартале 2019 г. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.

«Инспекторский состав Главгосстройнадзора проводит проверку строительства дошкольного образовательного учреждения, расположенного в дер. Мисайлово Ленинского района. Детский сад рассчитан на 360 мест. Проектом предусмотрены групповые ячейки с игровыми и спальнями, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, медицинские и методические кабинеты, вспомогательные помещения. Площадь объекта составит 4 тыс. 976 кв. м. Плановое завершение строительства — III квартал 2019 г.», — говорится в сообщении.

Добавляется, что на прилегающей территории будут установлены теневые навесы, детские игровые и спортивные комплексы. Также предусмотрено обустройство тротуаров, мест для отдыха и озеленение. В настоящее время на объекте ведутся бетонные работы на монолитном каркасе здания.