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Строительство детского сада на 360 мест в Ленинском районе могут закончить в III квартале 2019 г.
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Строительство детского сада на 360 мест в Ленинском районе могут закончить в III квартале 2019 г. 

Агентство «Москва» + ещё 16 48 минут назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Строительство детского сада на 360 мест в Ленинском районе Подмосковья планируют закончить в III квартале 2019 г. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.
«Инспекторский состав Главгосстройнадзора проводит проверку строительства дошкольного образовательного учреждения, расположенного в дер. Мисайлово Ленинского района. Детский сад рассчитан на 360 мест. Проектом предусмотрены групповые ячейки с игровыми и спальнями, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, медицинские и методические кабинеты, вспомогательные помещения. Площадь объекта составит 4 тыс. 976 кв. м. Плановое завершение строительства — III квартал 2019 г.», — говорится в сообщении.
Добавляется, что на прилегающей территории будут установлены теневые навесы, детские игровые и спортивные комплексы. Также предусмотрено обустройство тротуаров, мест для отдыха и озеленение. В настоящее время на объекте ведутся бетонные работы на монолитном каркасе здания.
«Проверка на объекте завершится 19 сентября», — приводятся в сообщении слова главы ведомства Артура Гарибяна.
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