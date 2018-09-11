В Курске отметили День работников леса

На торжественном мероприятии подвели итоги работы за год и наградили отличившихся сотрудников

11 сентября в Курской областной государственной филармонии состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работников леса. В мероприятии приняли участие лесоводы и охотоведы региона, ветераны отрасли, представители комитета природопользования города Курска, Курского биосферного заповедника.

В этом году в лесах не было допущено ни одного пожара, на местах вырубок созданы искусственные насаждения из дуба, сосны и других деревьев, пояснил председатель комитета лесного хозяйства Станислав Максименко. Лесоводы проводят акции по посадке насаждений, уборке их от мусора, организуют открытые уроки в учебных заведениях.

Кроме того, инспекторы участвуют в мероприятиях по выявлению и пресечению нарушений в области охраны объектов животного мира и лесов от пожаров.

По итогам отличившимся сотрудникам и учащимся школьных лесничеств вручили федеральные и областные награды.