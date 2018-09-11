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В Курске отметили День работников леса
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В Курске отметили День работников леса 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
На торжественном мероприятии подвели итоги работы за год и наградили отличившихся сотрудников
11 сентября в Курской областной государственной филармонии состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работников леса. В мероприятии приняли участие лесоводы и охотоведы региона, ветераны отрасли, представители комитета природопользования города Курска, Курского биосферного заповедника.
В этом году в лесах не было допущено ни одного пожара, на местах вырубок созданы искусственные насаждения из дуба, сосны и других деревьев, пояснил председатель комитета лесного хозяйства Станислав Максименко. Лесоводы проводят акции по посадке насаждений, уборке их от мусора, организуют открытые уроки в учебных заведениях.
Кроме того, инспекторы участвуют в мероприятиях по выявлению и пресечению нарушений в области охраны объектов животного мира и лесов от пожаров.
По итогам отличившимся сотрудникам и учащимся школьных лесничеств вручили федеральные и областные награды.
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