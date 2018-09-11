Более 1,1 млн га земли передадут нацпарку «Бикин» в Приморье 

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Более 1,1 млн га земель лесного фонда на территории Приморского края переведут в категорию особо охраняемых для включения их в состав национального парка «Бикин». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Перевести земли лесного фонда площадью 1 159 287 гектара [Приморский край, Верхне-Перевальнинское лесничество] в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов для организации национального парка «Бикин», — отмечается в документе, опубликованном во вторник на сайте кабмина.
Национальный парк «Бикин» образован в 2015 году постановлением правительства РФ в рамках программы «Амурский тигр». Территория национального парка является одним из последних природных очагов обитания этого вида. На входящей в нацпарк территории проживают представители коренных малочисленных народов Приморья, которые работают в нацпарке, охраняют территорию от браконьеров и проводят экскурсии.