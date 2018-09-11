Более 1,1 млн га земли передадут нацпарку «Бикин» в Приморье

"Перевести земли лесного фонда площадью 1 159 287 гектара [Приморский край, Верхне-Перевальнинское лесничество] в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов для организации национального парка «Бикин», — отмечается в документе, опубликованном во вторник на сайте кабмина.