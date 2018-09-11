За пять лет в Сибири погибли 26 туристов-экстремалов

МОСКВА , 11 сентября. / ТАСС /. МЧС проводит ежегодно в Сибири около 200 поисково-спасательных операций, связанных с чрезвычайными происшествиями с туристами-экстремалами на различных маршрутах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС.

"Анализ последних пяти лет, подготовленный СРЦ, показал, что только на территории Сибири ежегодно подразделения МЧС России проводят в среднем 200 поисково-спасательных операций, связанных с активным туризмом и экстремальным отдыхом, что составляет треть от общего числа социально значимых происшествий за год. Ровно половина из 200 — несчастные случаи с незарегистрированными, так называемыми дикими туристами, как группами, так и отдельными путешественниками, — сообщили в Сибирском центре МЧС. — За пять лет погибли 26 человек и 78 получили травмы разной степени тяжести". В МЧС подчеркнули, что происходит это не в результате чрезвычайной ситуации, а во время путешествия, когда человек сознательно рискует жизнью.

В СРЦ пояснили, что учет финансовых расходов на проведение работ, связанных с поиском, спасением и эвакуацией людей, в МЧС России не ведется. «Но попытка оценить расходы, потраченные на спасение плохо подготовленных или неоправданно рискующих людей, показала, что за восемь месяцев этого года только на использование вертолета Ми-8 для поисково-спасательных работ в природной среде на территории Сибири было потрачено порядка 15,5 млн рублей», — сообщили в СРЦ. Обычно, помимо авиации, к поисково-спасательным операциям привлекаются силы и средства других государственных и частных структур.

Специалисты в области туриндустрии утверждают, что все виды активного туризма несут в себе высокую долю опасности для жизни и здоровья людей. Поклонники экстремального отдыха должны предусматривать все риски своего похода и природные катаклизмы.