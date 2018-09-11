Под Волгоградом ликвидируют 18 свалок

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области ликвидируют 18 свалок. Планируется не только зачистить мусорки, но и рекультивировать использованные участки.

Как сообщает пресс-служба облкомприроды, местные жители поддержали эту идею на общественных слушаниях. Земельные участки под свалки в районе были выделены органами местного самоуправления примерно 50 лет назад. Сейчас мусорки закрыты, отходы на них больше не свозят. Общая площадь загрязненных земель составляет более 62 гектаров, на которых накоплено более 300 тысяч кубометров ТКО.