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Под Волгоградом ликвидируют 18 свалок
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Под Волгоградом ликвидируют 18 свалок 

АиФ Волгоград + ещё 1 3 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
В Среднеахтубинском районе Волгоградской области ликвидируют 18 свалок. Планируется не только зачистить мусорки, но и рекультивировать использованные участки.
Как сообщает пресс-служба облкомприроды, местные жители поддержали эту идею на общественных слушаниях. Земельные участки под свалки в районе были выделены органами местного самоуправления примерно 50 лет назад. Сейчас мусорки закрыты, отходы на них больше не свозят. Общая площадь загрязненных земель составляет более 62 гектаров, на которых накоплено более 300 тысяч кубометров ТКО.
Благодаря взаимодействию администрации региона с Минприроды РФ мероприятия по ликвидации свалок в 2017 году были включены в приоритетный проект «Чистая страна». Это на 80% обеспечивает Волгоградской области финансовую поддержку из федерального бюджета. Планируется, что работа завершится в течение ближайших двух лет.
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