В Подмосковье ликвидировали почти пять тысяч незаконных свалок

МОСКВА , 10 сен — РИА Новости . Больше всего навалов мусора убрали в Солнечногорском районе. Около 91% незаконных навалов мусора, выявленных на территории Московской области , было ликвидировано благодаря работе сотрудников Госадмтехнадзора. Всего было устранено свыше 4,8 тысячи свалок. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Госадмтехнадзора. Глава ведомства Татьяна Витушева отметила, что больше всего свалок было убрано в Солнечногорском районе — 242 навала мусора. На втором месте — Люберцы, где устранено 218 свалок. Третье место занял Талдомский район. На территории муниципалитета ликвидировали 196 навалов. А в Балашихе, которая расположилась на четвертом месте по организации такой работы, убрали 187 свалок. По инициативе губернатора Подмосковья в регионе работает штаб ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора. Его руководителем является начальник Госадмтехнадзора области Татьяна Витушева.