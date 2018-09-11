Акция «Наш лес. Посади свое дерево» пройдет 22 сентября в Подмосковье

МОСКВА , 11 сен — РИА Новости . 22 сентября в 11:00 на территории всей Московской области состоится ежегодная экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево», ее главная цель ‒ озеленение Подмосковья, создание садов и аллей, парков и скверов в городах, сообщается на сайте телеканала 360.

"Центральной площадкой в этом году станет лесной участок в городском округе Люберцы вблизи деревни Островцы городского округа Раменское. Здесь мы ожидаем свыше 6,5 тысячи участников акции, которые посадят 60 тысяч сосен и лиственниц", ‒ сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников

Всего на землях лесного фонда в Подмосковье на площади 400 гектаров организовано 117 участков, для посадки на которых подготовлено 1,5 миллиона сеянцев.

На землях муниципальных образований на площади 368 гектаров организовано еще 1576 участков, на них высадят 65 тысяч деревьев и кустарников.

Для всех желающих будет доступен посадочный инвентарь ‒ перчатки, ведра и мечи Колесова.