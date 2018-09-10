Прокуратура Черняховска обнаружила гостиницу с нарушениями норм пожарной безопасности 

В Черняховске обнаружили гостиницу, в которой не соблюдаются нормы пожарной безопасности. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.
Результаты проверки отеля «Кочар» показали, что у заведения имеется ряд нарушений — как в самом здании, так и в документации. К тому же установлено, что в гостинице нерегулярно прочищают вентиляционные камеры и воздуховоды от горючих отходов. А к работе допускают сотрудников, которые не прошли обучение мерам пожарной безопасности.
Прокурор Черняховска обратился в суд с иском об обязании отеля устранить нарушения. Требования удовлетворили, решение в законную силу не вступило. Его исполнение находится на контроле в прокуратуре.