Гендиректор кубанского предприятия пойдет под суд за загрязнение земли вредными отходами

Гендиректор предприятия в Краснодарском крае , занимающегося вывозом мусора, окажется на скамье подсудимых за загрязнение земли вредными продуктами. Женщине грозит до десяти лет тюрьмы. Об этом сообщила региональная прокуратура.

С июня 2015 по сентябрь 2017 года 42-летняя обвиняемая умышленно выбросила бытовые отходы IV класса опасности (остатки щебня и арматуры, шпаклевку, обломки мебели) за пределы предприятия. Тем самым она нарушила правила охраны окружающей среды.

«В результате произошло загрязнение опасными химическими веществами прилегающих к полигону земель лесного фонда на площади пять тысяч квадратных метров. Ущерб составил более 38 миллионов рублей», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Из-за необдуманных поступков женщины погибло 426 деревьев. Таким образом лесному фонду был причинен ущерб на сумму более 12 миллионов рублей. В отношении злоумышленницы завели уголовное дело. Ей грозит лишение свободы до десяти лет со штрафом от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Материалы дела переданы в Абинский районный суд.