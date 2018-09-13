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Пожар в Кушкуле распространился на 15 дачных участков
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Пожар в Кушкуле распространился на 15 дачных участков 

ProOren + ещё 3 13 сентября 2018
Фото: ProOren
В Оренбурге в районе поселка Кушкуль близ СНТ «Авиатор-2» и «Сокол» произошел крупный пожар.
Сообщение о возгорании сухой травы поступило в пожарную охрану около 4-х часов дня. На место происшествия выехали оперативные группы, отряд противопожарной службы и врио начальника регионального управления МЧС. Когда они прибыли, огонь с сухой травы уже перешел на дачные участки.
Пожарные пытались защитить от распространения огня СНТ «Сокол», поселки Кушкуль и Нижнесакмарский. Однако пламя успело охватить15 дачных домиков. Согласно оперативной информации областного МЧС, пострадавших и погибших нет.
Пожар произошел из-за сухой ветренной погоды, установившейся на территории области. Угроза распространения огня на соседние участки остается. Специалисты присвоили пожару повышенный (третий) номер сложности.
Областное управление МЧС и 9 отряд федеральной противопожарной службы в Оренбуржье работают в режиме ЧС. В главном управлении развернулся оперативный штаб. Для мониторинга сложившейся обстановки подключили два беспилотника.
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