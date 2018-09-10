Ещё
В Подмосковье ликвидировали более 90% несанкционированных свалок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье ликвидировали более 90% несанкционированных свалок 

РИА Новости + ещё 1 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Почти 5 тысяч несанкционированных свалок и навалов мусора ликвидировано Госадмтехнадзором в Подмосковье, что составляет более 90% всех выявленных свалок в регионе, сообщила пресс-служба ведомства.
"В Подмосковье ликвидирован 91% выявленных Госадмтехнадзором свалок и навалов. Ведомство добилось ликвидации более 4,8 тысячи свалок и навалов мусора", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе создан штаб ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора. Работу штаба возглавила главный государственный административно-технический инспектор области Татьяна Витушева.
"Больше всего мусора по предписаниям Госадмтехнадзора ликвидировано в Солнечногорском (242 свалки и навала ликвидировано) и Талдомском (196) муниципальных районах, а также в городских округах Люберцы (218) и Балашиха (187)", — сказала Витушева, слова которой приводятся в сообщении.
Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. Весной 2018 года на территории региона прошло несколько митингов с требованием закрыть мусорные полигоны. С сентября 2018 года на территории региона будет внедряться новый экологический стандарт.
Последние новости
Глубже Земля не пустила. Что остановило работы на "адской" скважине Запад нашел "миллиарды долларов" РФ. Но не может их отобрать Украина приготовила миллионы свободных мест для беженцев из России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Водная блокада Крыма202
В аварии лайнера в Сочи нашли крайних21
Украина перехватила данные военных спутников РФ1111
Сотрудница больницы рассказала о «капсуле времени»45
Украинский пенсионер расстрелял детей51
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
00:06
Таран машины Додона попал на видео
В мире
00:58
«Тебе хана»: почему отменили концерт Крида
Общество
00:18
Путин сделал замечание министрам
Политика
05:03
В аварии лайнера в Сочи нашли крайних
Происшествия
04:04
Сотрудница больницы рассказала о «капсуле времени»
Общество
01:01
«Триумфы» и «Панцири» отразили удар на Кубани
Армия Войска
00:10
«Крымский» скандал преобразил Вайкуле
Шоу-бизнес
11:57
«Украина использует ИГ для убийств на Донбассе»
Происшествия Украина
02:20
Мертвого Вороненкова решили отдать под суд
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение