До начала акции «Наш лес. Посади свое дерево» осталось 12 дней

22 сентября 2018 года в 11:00 на территории всей Московской области состоится ежегодная экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево», главная цель которой — озеленение Подмосковья, создание садов и аллей, парков и скверов в городах.

«Центральной площадкой в этом году станет лесной участок в городском округе Люберцы вблизи деревни Островцы городского округа Раменское . Здесь мы ожидаем свыше 6,5 тысяч участников акции, которые посадят 60 тысяч сосен и лиственниц», — сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников

Всего же на землях лесного фонда в Подмосковье на площади 400 га организовано 117 участков, для посадки на которых подготовлено 1,5 миллиона сеянцев.

На землях муниципальных образований на площади 368 га организовано еще 1576 участков, на которых высадят 65 тысяч деревьев и кустарников.

Для всех желающих принять участие в акции уже подготовлен посадочный инвентарь — перчатки, ведра и мечи Колесова, а специалисты лесного хозяйства готовы рассказать, показать и научить, как правильно сажать деревья.

Выбрать удобную для себя площадку можно на сайте посадисвоедерево.рф.