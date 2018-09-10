Ещё
В Байкальском заповеднике завершил работу лагерь эковолонтеров «Экодемия»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Байкальском заповеднике завершил работу лагерь эковолонтеров «Экодемия» 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В Байкальском заповеднике завершилась работа всероссийского лагеря «Экодемия». С 6 августа по 9 сентября 44 волонтера из разных регионов России приняли участие в проекте, сообщается в официальном сообществе заповедника в социальной сети.
Лагерь работал в четыре смены. За это время волонтеры обустроили территории визит-центра «Байкал заповедный», участки вокруг экологической тропы «Путь к Байкалу» и площадки летнего волонтерского лагеря заповедника.
Также было расчищено место для создания экспозиций под открытым небом «Птичий городок», «Таежные сказки» и «Байкальские истории». Прошли реконструкция выставки «Байкал на ладони» и ряд мероприятий по профилактике лесных пожаров, в которых волонтеры активно участвовали.
Для волонтеров Байкальский заповедник провел экскурсии в визит-центре «Байкал заповедный» и Музее природы, а также организовал поход «В дебри Хамар-Дабана».
Последние новости
Глубже Земля не пустила. Что остановило работы на "адской" скважине Запад нашел "миллиарды долларов" РФ. Но не может их отобрать Украина приготовила миллионы свободных мест для беженцев из России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Водная блокада Крыма202
В аварии лайнера в Сочи нашли крайних21
Украина перехватила данные военных спутников РФ1111
Сотрудница больницы рассказала о «капсуле времени»45
Украинский пенсионер расстрелял детей51
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
00:06
Таран машины Додона попал на видео
В мире
00:58
«Тебе хана»: почему отменили концерт Крида
Общество
05:03
В аварии лайнера в Сочи нашли крайних
Происшествия
04:04
Сотрудница больницы рассказала о «капсуле времени»
Общество
01:01
«Триумфы» и «Панцири» отразили удар на Кубани
Армия Войска
00:10
«Крымский» скандал преобразил Вайкуле
Шоу-бизнес
11:57
«Украина использует ИГ для убийств на Донбассе»
Происшествия Украина
02:20
Мертвого Вороненкова решили отдать под суд
В мире
07:43
Посольство РФ обвинили в «туалетном троллинге»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение