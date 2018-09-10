В Байкальском заповеднике завершил работу лагерь эковолонтеров «Экодемия»

МОСКВА , 10 сен — РИА Новости . В Байкальском заповеднике завершилась работа всероссийского лагеря «Экодемия». С 6 августа по 9 сентября 44 волонтера из разных регионов России приняли участие в проекте, сообщается в официальном сообществе заповедника в социальной сети.

Лагерь работал в четыре смены. За это время волонтеры обустроили территории визит-центра «Байкал заповедный», участки вокруг экологической тропы «Путь к Байкалу» и площадки летнего волонтерского лагеря заповедника.

Также было расчищено место для создания экспозиций под открытым небом «Птичий городок», «Таежные сказки» и «Байкальские истории». Прошли реконструкция выставки «Байкал на ладони» и ряд мероприятий по профилактике лесных пожаров, в которых волонтеры активно участвовали.

Для волонтеров Байкальский заповедник провел экскурсии в визит-центре «Байкал заповедный» и Музее природы, а также организовал поход «В дебри Хамар-Дабана».