Для тушения пожара у п.9 Января под Оренбургом направлен пожарный поезд

14 сентября в 13.20 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании сухой травы у поселка 9 января Оренбургского района. На место пожара прибыли силы отряд федеральной противопожарной службы. Вскоре к ним добавились силы Центра управления в кризисных ситуация и Главного управления.

Установлено, что горит трава и лесополоса. Ситуацию усложняет ветер. Пожару присвоен повышенный — третий — номер сложности. Ориентировочная площадь пожара 6 га, существует угроза распространения.

На месте пожара работает ВрИО начальника ГУ МЧС России по Оренбургской области полковник внутренней службы Платонихин Н. В. Объявлен сбор аэромобильной группировки Оренбургской области и всего личного состава, к месту выдвинулся пожарный поезд.

В ГУ МЧС России по Оренбургской области развернут оперативный штаб под руководством заместителя начальника ГУ МЧС России по Оренбургской области— начальника УГЗ полковника Рыжова С. Н.