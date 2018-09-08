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В Грузии в ДТП погиб россиянин
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В Грузии в ДТП погиб россиянин 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
ЕРЕВАН, 8 сен — РИА Новости. ДТП произошло на территории Грузии, в результате один гражданин России скончался, еще трое пострадали и были доставлены в больницы, сообщили в пресс-службе армянского МЧС.
В сообщении со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям грузинского МВД говорится, что инцидент произошел в 15.14 мск близ села Пасанаури Душетского муниципалитета, в 90 километрах от Тбилиси.
"Грузовик марки MAN, за рулем которого находился гражданин Армении Гор Хачатрян, столкнулся с автомобилем Samara. В результате ДТП водитель легкового автомобиля, гражданин РФ Степан Киракосян (1963 года рождения) скончался. Его пассажиры, граждане России Сусанна Аветисян (1989 года рождения), Степан Киракосян (2015 года рождения) и Давид Киракосян (1988 года рождения) доставлены в больницу Душети", — говорится в сообщении.
Обстоятельств инцидента выясняются.
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