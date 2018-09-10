В МЧС предупредили о сохранении высокой пожарной опасности в Пермском крае с 10 по 12 сентября

Спасатели предупредили о сохранении высокой пожарной опасности четвёртого класса в южной части Пермского края с 10 по 12 сентября, сообщает Inforeactor со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Население призвали соблюдать осторожность при обращении с огнём, чтобы не допустить возгорания леса и окружающей местности.

Как напомнили спасатели, пожар может быть спровоцирован палом растительности, сжиганием мусора, неосторожно брошенным окурком или спичкой, оставленным без присмотра или плохо потушенным костром.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в южных районах Кировской области до 10 сентября сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность.