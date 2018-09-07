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В Спасском районе загорелась свалка
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В Спасском районе загорелась свалка 

62info.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: 62info.ru
Свалка находится недалеко от села Огородниково на территории рядом с кладбищем.
По некоторым подсчётам она занимает около 5 Га территории рядом с кладбищем.
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