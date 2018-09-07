Новый аэровокзал в Петрозаводске планируют начать строить в 2019 году

"На сегодняшний день важно подготовить проектно-сметную документацию, и мы должны выйти на решение этой задачи в конце этого года. Со следующего года, я думаю, уже будут конкретные работы в этом направлении, строительство", — сказал Нургалиев во время визита в Петрозаводск.

Он добавил, что в аэропорту «Петрозаводск» также построят пункт управления полетами и реконструируют бомбоубежище.

"Это большой подарок со стороны Росавиации , это несколько десятков миллионов рублей. Он будет совместного пользования и министерства обороны , и гражданской авиации", — добавил замсекретаря Совбеза.

Аэропорт Петрозаводск (Бесовец) — единственный аэропорт Карелии, предназначенный для обслуживания внутренних и международных авиалиний. В 2014-2017 годах здесь реконструировали инженерные сооружения аэропортового комплекса. Также реконструирована рулежная дорожка, перрон и места стоянки воздушных судов.

По федеральной целевой программе развития Карелии до 2020 года строятся объекты на территории гражданского сектора аэропорта, по которому, в частности, сооружают здание аэровокзала, где будут обслуживаться не менее 300 пассажиров в час.

Аэропорт включен в список аэропортов федерального значения. С прошлого года ежедневные полеты из Петрозаводска в Москву и обратно выполняет авиакомпания S7 . У правительства Карелии есть договоренность с авиакомпанией «Победа» об осуществлении с ноября 2018 года пассажирских перевозок.

Первое здание аэровокзала было построена в 1964 году, площадь пассажирского терминала тогда составляла 320 квадратных метров, а пропускная способность — 30 пассажиров в час. В 2004 году введено в эксплуатацию новое здание пассажирского терминала общей площадью 400 квадратных метров, что позволило увеличить пропускную способность до 70 пассажиров в час. В 2011 году реконструировано здание, в результате общая площадь составила 900 квадратных метров.