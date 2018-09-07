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Сумма лесного дохода в Алтайском крае за 10 лет превысит 3,4 млрд рублей
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Сумма лесного дохода в Алтайском крае за 10 лет превысит 3,4 млрд рублей 

АиФ — Алтай 15 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
3461.8 млн рублей составит общая сумма лесного дохода по Алтайскому краю за период с 2019 по 2028 годы. Из них 76,2% от общего объема доходов (2638,1 млн руб.) поступит в федеральный бюджет, 23,8%. (823,7 млн руб.) — в краевой.
Как сообщили в Минприроды Алтайского края, основную долю средств планируют направить на воспроизводство лесов — 39,8%, на охрану, использование лесов — 31,5%, и на его защиту — 28,7%.
В 2019 году в Алтайском крае примут новый Лесной план. Это документ, в котором будут прописаны цели и задачи ведения лесного хозяйства, а также мероприятия по освоению лесов.
Реализация Лесного плана Алтайского края предполагает увеличение экономической эффективности освоения лесов. В 2028 году доходы бюджета от реализации мероприятий Лесного плана по сравнению с 2017 годом должны вырасти на 208% (до 397,6 млн руб.). Это будет сделано за счет увеличения ставок платы за лесные ресурсы (их устанавливает Правительство РФ).
«Перспективными направлениями использования лесов в Алтайском крае являются заготовка древесины, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, ведение сельского хозяйства, осуществление рекреационной деятельности, выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых», — рассказали в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края.
Как пояснили в Минприроды, за последние 10 лет площадь земель лесного фонда в Алтайском крае увеличилась на 90,6 га. Это произошло за счет уточнения площадей при проведении государственного кадастрового учета земель. Кроме того, на 201,2 тыс. га увеличилась площадь защитных лесов.
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